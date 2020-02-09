للبيع فيلا سكنية 7غرف بشخبوط زاوية وشارعين جديدة اول ساكن

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية وشارعين جديدة اول ساكن مساحة الارض ( 150×100 قدم ) مساحة البناء ( 980 m ) الفيلا تتكون من مجلسين وصالات واسعه وسبع غرف نوم وبلكونات وخزائن وتكييف مركزي الفلا جديدة اول ساكن موقع قريب من المسجد السعر ( 5.800.000 قابل للتفاوض من الجادين ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864