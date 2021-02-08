للبيع فيلا سكنية 5غرف محمد بن زايد جديده اول ساكن تشطيب راقي

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية 5غرف محمد بن زايد جديده اول ساكن تشطيب راقي مساحة الارض ( 100×100 قدم ) تتكون الفيلا من دورين مكونة من خمس غرف نوم ومجلس وصالتين ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن السعر المطلوب ( 4.700.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083132
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