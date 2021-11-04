للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد ڤ مساحة الأرض ( 10000 قدم مربع) ت مسا

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد ڤ مساحة الأرض ( 10000 قدم مربع) ت مساحة البناء ( 670 م٢ ) تتكون من :- مجلسين ومطبخ رئيسي وغرفة خادمة ومخزن وغرفة سائق وخمس غرف نوم السعر ( 5.500.000 درهم) 0557511102 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ابوظبي- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109989
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل