(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد تشطيب ممتاز مساحة الارض ( 75×185 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وملحق مجلس وخدمات الدور الارضي مجلس نساء وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ وغرفة خادمة وملحق خارجي مجلس رجال وصاله طعام وملحق خدماتي مطبخ ومخزن الدور الاول اربع غرف نوم ماستر وصاله واسعه الفيلا تشطيبها ممتاز الفيلا موجرة ( 250.000 درهم ) السعر ( 6.200.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073493
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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