للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد اول ساكن مساحة الارض ( 150*75 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وملحق الدور الارضي مجلس له باب مستقل وغرفه طعام وصاله مغاسل وحمام والباب الرئيسي صاله كبيره وصاله وغرفة حمام مشترك ومغاسل وحمام وغرف ماستر الدور الأول خمس غرف ماستر مع غرف ملابس وصاله ومطبخ تحضيري ملحق خارجي مطبخ رئيسي وغرفة خادمة ومحزن وغرفة سائق التكييف مركزي السعر ( 6.200.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102