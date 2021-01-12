(للبيع)
|لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد الاحواض الاخيرة شارع مساحة الارض ( 150×75 قدم ) تتكون الفيلا من ست غرف نوم ماستر ومجالس وصالات طعام وملحق خارجي خدماتي وغرفة سائق تكييف مركزي اول ساكن السعر ( 5.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079689
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