للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط موقع مميز زاوية وشارعين

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية وشارعين مساحة الارض( 150×100 قدم ) تتكون الفيلا من ست غرف ماستر .ومجلس وغرفة طعام وصاله كبيره وملحق خارجي عباره عن مطبخ كبير وغرفة خدامه وغرفة غسيل وغرفة سايق بالمدخل . سعر الفيلا ( قابل للتفاوض ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060787
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