(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط من المالك مباشرا المساحة : 75* 200 الاحواض الاولى مواصفات الفلل الطابق الأرضي :مجلس كبير2 صالةغرفة طعام غرفة خادمة غرفة غسيل مطبخ ومخزن غرفة سائق الطابق الأول :4 غرف ماستر و مطبخ تحضيري المالك ساكن الفيلا السعر ( 5.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065373
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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