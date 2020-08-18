للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط من المالك مباشرا

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط من المالك مباشرا المساحة : 75* 200 الاحواض الاولى مواصفات الفلل الطابق الأرضي :مجلس كبير2 صالةغرفة طعام غرفة خادمة غرفة غسيل مطبخ ومخزن غرفة سائق الطابق الأول :4 غرف ماستر و مطبخ تحضيري المالك ساكن الفيلا السعر ( 5.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065373
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