(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية وشارعين مساحة الارض( 150×100 قدم ) تتكون الفيلا من ست غرف ماستر .ومجلس وغرفة طعام وصاله كبيره وملحق خارجي عباره عن مطبخ كبير وغرفة خدامه وغرفة غسيل وغرفة سايق بالمدخل . سعر الفيلا ( 6.300.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061626
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