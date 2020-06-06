(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية وشارعين مساحة الارض ( 150 ×150 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف مواصفاتها مجالس وصالات ومطابخ وعدد ثمان غرف نوم وحوش كبير الفيلا عمرها ( 4 سنوات ) السعر ( 5.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060292
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