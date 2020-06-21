(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية وشارعين جديدة اول ساكن مساحة الارض ( 150×100 قدم ) مساحة البناء ( 980 m ) الفيلا تتكون من مجلسين وصالات واسعه وسبع غرف نوم وبلكونات وخزائن وتكييف مركزي الفلا جديدة اول ساكن موقع قريب من المسجد السعر ( 5.800.000 قابل للتفاوض من الجادين ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061162
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