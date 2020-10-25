للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط اول ساكن تتكون الفيلا من دورين وروف وملحق خد

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط اول ساكن تتكون الفيلا من دورين وروف وملحق خدماتي مساحة ( 75×150 قدم ) الدورالارضي مجلس غرفة طعام مدخل مستقل وحمام وصاله وحمام عائليه و غرفتين ماستر الدور الاول ثلاث غرف ماستر واسعه وصاله واسعه ومطبخ تحضيري الروف غرفة ماستر وصاله واسعه وملحق خارجي مطبخ رئيسي وغرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن وغرفة سائق م الفيلا معمولها حجر كامل السعر ( 6.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان :- 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070430
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