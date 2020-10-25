للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط اول ساكن تتكون الفيلا من دورين وروف وملحق خد

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط اول ساكن تتكون الفيلا من دورين وروف وملحق خدماتي مساحة ( 75×150 قدم ) الدورالارضي مجلس غرفة طعام مدخل مستقل وحمام وصاله وحمام عائليه و غرفتين ماستر الدور الاول ثلاث غرف ماستر واسعه وصاله واسعه ومطبخ تحضيري الروف غرفة ماستر وصاله واسعه وملحق خارجي مطبخ رئيسي وغرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن وغرفة سائق م الفيلا معمولها حجر كامل السعر ( 6.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان :- 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070430
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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