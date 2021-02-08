للبيع فيلا سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز قريبة من الخدمات تحت التشطيب

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز قريبة من الخدمات تحت التشطيب الفيلا تتكون من دورين مساحة الارض( 10434.17 قدم ) مواصفات الفيلا الدور الارضي مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة وغرفة غسيل وكوي وغرفة سائق ومسبح الدور الاول اربع غرف نوم ماستر وصاله مرتبة الفيلا تحت التشطيب السعر ( 5.8.00.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - خليفه 1
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083397
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