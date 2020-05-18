(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة دور واحد مساحة الارض( 11360 قدم ) تتكون الفيلا من اربع غرف نوم ومجلس وصاله طعام ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة ماستر الفيلا تحت التشطيب السعر( 3.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059652
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