للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة اول ساكن معمول لها حجر بسعر مغرري

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة اول ساكن معمول لها حجر بسعر مغرري مساحة الارض ( 120×100 قدم ) الفيلا تتكون من الدور الارضي مجلس مدخل خاص ومغاسل وحمام وصاله وصاله مدخل رئيسي ومغاسل وحمام ومطبخ له مدخل من الخارج وغرفه ماستر وحوش كبير الدور الاول يتكون من صاله وبلكونه واربع غرف ماستر الفيلا جديده تشطيب سوبر ديلوكس السعر ( 3.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان :-0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500,000 درهم
تاريخ الإعلان: 15/8/2020
رقم الإعلان: 2065048
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