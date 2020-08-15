(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة اول ساكن معمول لها حجر بسعر مغرري مساحة الارض ( 120×100 قدم ) الفيلا تتكون من الدور الارضي مجلس مدخل خاص ومغاسل وحمام وصاله وصاله مدخل رئيسي ومغاسل وحمام ومطبخ له مدخل من الخارج وغرفه ماستر وحوش كبير الدور الاول يتكون من صاله وبلكونه واربع غرف ماستر الفيلا جديده تشطيب سوبر ديلوكس السعر ( 3.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان :-0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065048
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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