للبيع فيلا سكنية منطقة تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن مساحة ( 100 ×150 قدم ) الدور الارضي : غرفة نوم ماستروصالة مع مغاسل وحمام و صالة طعام و مستودع صغير ومجلس خارجي مع غرفة طعام وملحق خدماتي مطبخ رئيسي وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل وغرفة سائق الدور الاول :- اربع غرف نوم ماستر وصالة مع حمام ومطبخ تحضيري ومخزن . المكيفات اسبيلت السعر ( 6000.000 ) قابل للتفاوضمن الجادين بالمعقول للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078377
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