(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن مساحة ( 100 ×150 قدم ) الدور الارضي : غرفة نوم ماستروصالة مع مغاسل وحمام و صالة طعام و مستودع صغير ومجلس خارجي مع غرفة طعام وملحق خدماتي مطبخ رئيسي وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل وغرفة سائق الدور الاول :- اربع غرف نوم ماستر وصالة مع حمام ومطبخ تحضيري ومخزن . المكيفات اسبيلت السعر ( 6.200.000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071647
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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