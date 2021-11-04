(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة بني ياس ( مشروع بوابة الشرق) الفيلا تتكون من مجلس وصاله ومطبخ وغرفة خادمة وثلاث غرف نوم الفيلا موجره ( 150.000 درهم) السعر ( 3.200.000 درهم) 0557511102 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- بني ياس
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109968
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