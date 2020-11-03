للبيع فيلا سكنية منطقة المرور 4غرف نوم

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة المرور ( الزعفرانه ) مساحة الارض ( 55×45 قدم ) الفيلا تتكون من مجلس واربع غرف نوم ومطبخ الفيلا تحتاج صيانه السعر ( 2.300.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- المرور
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071479
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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اتصل
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل