(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تشطيب ممتاز مساحة الارض ( 120×100 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الارضي مجلس رجال وصاله طعام ومجلس نساء وصاله عائليه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة وغرفة غسيل الدور الاول اربع غرف نوم ماستر وصاله واسعه وخزائن ملابس الروف غرفتين ماستر وصاله الفيلا تحت التشطيب السعر ( 5.300.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشوامخ
أم القيوين - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075372
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1,500,000 درهم
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