للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تحت التشطيب 6غرف

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تحت التشطيب مساحة الارض( 120×100قدم ) تتكون الفيلا من دورين وروف الدور الارضي مجلس رجال وصاله طعام ومجلس نساء وصاله عائليه وغرفة ماستر ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل الدور الاول غرفة نوم رئيسية مع غرفة ملابس وحمام وثلاث غرف نوم ماستر وصاله واسعه الروف غرفتين ماستر وصاله واسعه وخزائن ملابس الفيلا تشطيبها ممتاز السعر ( 5.700.000 درهم )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشوامخ
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096928
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