للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تتكون من دورين وروف الدور الأرضي مجلس رجال

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تتكون من دورين وروف الدور الأرضي مجلس رجال واسع مع غرفة طعام وحمام ومغاسل ومجلس نساء وصاله وغرفتين ماستر وملحق خدماتي مطبخ ومخزن وغرفة غسيل وغرفة سائق الدور الأول غرفة نوم رئيسيه وخمس غرف نوم ماستر وصاله ومطبخ تحضيري الروف غرفة ماستر الفيلا معمولها حجر من الخارج بالكامل معمولها ديكورات مساحات الغرف واسعه التكييف سبيلت السعر ( 6.000.000 درهم) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشوامخ
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/7/2021
رقم الإعلان: 2100615
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