للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة يديدة اول سكن تشطيب متاز مساحة الارض ( 150 ×75 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الارضي مجلس رجال وصاله طعام ومجلس نساء وصاله عائليه وغرفة ماستر ومطبخ والدور الاول غرفة نوم رئيسية واسعه مع حمام وغرفة ملابس واربع غرف نوم ماستر مع غرف ملابس وصاله عائلية والروف غرفتين ماستر وصاله وحمام يخدم الصاله مساحات الغرف واسعه مساحة البناء لاتقل ( ٧٣٨ م ) الفيلا معمولها حجر من الخارج التكييف سبيلت يونت السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل اليا