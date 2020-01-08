للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع رئيسي اول ساكن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع رئيسي اول ساكن مساحة الارض ( 75 ×150 قدم ) الفيلا تتكون من دورين الدور الارضي مجلس وصاله طعام وغرفتين ماستر ومطخ ومخزن الدور الأول خمس غرف ماستر وصاله واسعه الفيلا جديدة اول ساكن السعر ( 4.300.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048187
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