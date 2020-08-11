للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاويه وشارعين وشارع عام موقع مميز مساحة الار

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاويه وشارعين وشارع عام موقع مميز مساحة الارض ( 75×150 قدم ) الفيلا تتكون دورين وملحق الطابق الأرضي : مجلس و صاله طعام وصاله عائليه و غرفة طعام ومغاسل و مطبخ و مخزن و غرفة خدامه وغرفه ماستر ومجلس خارجي الطابق الأول : ٤ غرف نوم ماستر و صاله الفيلا معمولها ديكورات داخليه السعر ( 4.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102