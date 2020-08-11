للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاويه وشارعين وشارع عام موقع مميز مساحة الار

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاويه وشارعين وشارع عام موقع مميز مساحة الارض ( 75×150 قدم ) الفيلا تتكون دورين وملحق الطابق الأرضي : مجلس و صاله طعام وصاله عائليه و غرفة طعام ومغاسل و مطبخ و مخزن و غرفة خدامه وغرفه ماستر ومجلس خارجي الطابق الأول : ٤ غرف نوم ماستر و صاله الفيلا معمولها ديكورات داخليه السعر ( 4.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064715
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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