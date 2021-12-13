للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاوية وشارعين تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا من تت

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاوية وشارعين تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا من تتكون من دورين وروف مساحة الأرض ( 150 *100 قدم) تتكون من جلس رجال وصاله طعام ومجلس نساء وصاله ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل وسبع غرف ماستر مع خزائن للملابس الفيلا تحت التشطيب السعر ( 6.200.000 درهم) 0557511102 0526988864 0527255537
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114960
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