للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة جديدة اول ساكن مساحة الارض ( 82×150 قدم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة جديدة اول ساكن مساحة الارض ( 82×150 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف وملحق خارجي الدور الارضي مجلس رجال ومجلس نساء وغرفة ماستر وصاله عائليه وملحق خدماتي مطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل الدور الاول خمس غرف ماستر وصاله الروف غرفتين ماستر الفيلا معمولها ديكور وموثثة وجاهزة للسكن السعر ( 4.900.000 درهم ) للتواصل بوحمدان(0557511102 ) للتواصل :- اليازية :- 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2061979
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