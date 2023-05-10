للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تشطيب ممتاز مساحة الأرض ( 150 *150 قدم) ال

(For Sale)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تشطيب ممتاز مساحة الأرض ( 150 *150 قدم) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الأرضي مجلس وصالة طعام ومجلس نساء وغرفة ماستر وصاله ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل الدور الأول خمس غرف نوم ماستر وصاله واسعه وخزائن ملابس الروف غرفة ماستر وصاله واسعه الفيلا تشطيب ممتاز السعر ( 6.600.000 درهم) 0557511102 0526988864
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|وول ستريت
|Telephone:
|0557511102
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|Location:
|- الشامخه
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|11/5/2023
|Ad Number:
|2186212
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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1,000 Dirham
1,000 Dirham
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
1,000 Dirham
1,000 Dirham
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
1,000 Dirham