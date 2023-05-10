للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تشطيب ممتاز مساحة الأرض ( 150 *150 قدم) ال

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للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تشطيب ممتاز مساحة الأرض ( 150 *150 قدم) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الأرضي مجلس وصالة طعام ومجلس نساء وغرفة ماستر وصاله ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل الدور الأول خمس غرف نوم ماستر وصاله واسعه وخزائن ملابس الروف غرفة ماستر وصاله واسعه الفيلا تشطيب ممتاز السعر ( 6.600.000 درهم) 0557511102 0526988864
Contact The Advertiser:
Contact Name: وول ستريت
Telephone: 0557511102

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - الشامخه
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 11/5/2023
Ad Number: 2186212
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Price
Posting Date
Ad Photo: فيلا فاخرة 4غرف ماستر غرفة سائق مدخل منفصل في الشامخة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا فاخرة 4غرف ماستر غرفة سائق مدخل منفصل في الشامخة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* المنطقة الخارجية : موقف للسيارات - حديقة - غرفة سائق الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - مجلس مع .
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Call

10/5/2023
Ad Photo: فيلا واسعة نظيفة 8غرف نوم مجلس خارجي بمنطقة راقية في محمد بن زايد - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا واسعة نظيفة 8غرف نوم مجلس خارجي بمنطقة راقية في محمد بن زايد

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* الطابق الأرضي : - غرفه ماستر - مجلس للرجال كبير - مجلس للنساء كبير -مطبخ تحضيري * الطابق الاول : .
Category: 

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10/5/2023
Ad Photo: فيلا أول ساكن 6غرف نوم ماستر وحوش كبيرسعر جيد في مدينة الرياض - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا أول ساكن 6غرف نوم ماستر وحوش كبيرسعر جيد في مدينة الرياض

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - مجلس للرجال مع حمام - مجلس للنساء مع حمام - صالة - مطبخ كبير - .
Category: 

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9/5/2023
Ad Photo: فيلا مستقله 4 غرف نوم غرفة خادمة مع مدخل خاص في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا مستقله 4 غرف نوم غرفة خادمة مع مدخل خاص في المشرف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- 4 غرف نوم - غرفة معيشة / طعام - مجلسين - مطبخ - غرف خادمة 4 حمامات الرقم المرجعي : VH982564 .
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9/5/2023
Ad Photo: فيلا واسعة 4 غرف نوم حديقة مسبح بموقع مميز في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا واسعة 4 غرف نوم حديقة مسبح بموقع مميز في المشرف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

المنطقة الحارجية : - موقف سيارات - حديقة الطابق الأرضي: - منطقة جلوس / طعام مع شرفة - مطبخ - غرفة ل.
Category: 

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9/5/2023
Ad Photo: للبيع بناية تجارية | 5 طوابق | 16 شقة | 10 محلات - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع بناية تجارية | 5 طوابق | 16 شقة | 10 محلات

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية مكونة من : - الطابق الارضي - ميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على - 10 محلات - 3 مكاتب .
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1,000 Dirham

8/5/2023
Ad Photo: للبيع فيلا مميزة 3,500 قدم مربع عائد سنوي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا مميزة 3,500 قدم مربع عائد سنوي

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا مميزة 3,500 قدم مربع عائد سنوي فيلا مقسمة شقق الدخل السنوي 250,000 درهم مساحة الار.
Category: 

1,000 Dirham

8/5/2023
Ad Photo: فيلا أول ساكن تشطيب ممتاز 5غرف نوم وملاحق خارجية في مدينة الرياض - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا أول ساكن تشطيب ممتاز 5غرف نوم وملاحق خارجية في مدينة الرياض

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* الطابق الأرضي: - غرفة نوم - مجلس - صالة كبيرة مع حمام - مطبخ - حمام * الطابق الأول : 3 غرف نوم م.
Category: 

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8/5/2023
Ad Photo: للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد تشطيب سوبر ديلوكس مساحه الأرض 100×100 - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد تشطيب سوبر ديلوكس مساحه الأرض 100×100

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد تشطيب سوبر ديلوكس مساحه الأرض 100×100 مساحه البناء 1400 9غرف نو.
Category: 

Call

7/5/2023
Ad Photo: للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد تشطيب سوبر ديلوكس - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد تشطيب سوبر ديلوكس

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد تشطيب سوبر ديلوكس مساحه الأرض 100×100 مساحه البناء 1400 9غرف نو.
Category: 

Call

7/5/2023
Ad Photo: للبيع مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | موقع مميز - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | موقع مميز

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | موقع مميز مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من: : الطابق الأرضي - م.
Category: 

1,000 Dirham

6/5/2023
Ad Photo: للبيع فيلا رائعة 7 غرف نوم مع مجلس كبير بموقع مميز - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا رائعة 7 غرف نوم مع مجلس كبير بموقع مميز

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا رائعة 7 غرف نوم مع مجلس كبير بموقع مميز هذه الفيلا تتكون من - الطابق الأرضي - غرفتين نو.
Category: 

1,000 Dirham

6/5/2023
Ad Photo: للايجار فيلا سكنية منطقة بني ياس ( مشروع بوابة الشرق ) الفيلا تتكون من دور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للايجار فيلا سكنية منطقة بني ياس ( مشروع بوابة الشرق ) الفيلا تتكون من دور

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للايجار فيلا سكنية منطقة بني ياس ( مشروع بوابة الشرق ) الفيلا تتكون من دورين الدور الأرضي مجلس وصالة.
Category: 

Call

6/5/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة 6غرف نوم ماستر مساحة واسعة في الرحبة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا فاخرة 6غرف نوم ماستر مساحة واسعة في الرحبة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

الدور الارضي - صاله كبيره مع تواليت - غرفه معيشه \ طعام - مطبخ كبير الدور الاول 4 غرف ماستر - .
Category: 

Call

5/5/2023
Ad Photo: فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز الفيلا مقسمة الي استديوهات بدخل جيد مساحة ا.
Category: 

1,000 Dirham

5/5/2023
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