(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تشطيب ممتاز بها غرفتين مدخل خاص للايجار مساحة الارض ( 75×150 قدم ) الفيلا تتكون من الدور الارضي مجلس نساء وصاله عائليه ومطبخ وغرفة خادمة ومجلس وصاله طعام ومغاسيل وحمام خارج الفيلا وغرفتين للايجار مدخل خاص الدور الاول اربع غرف نوم غرفتين ماستر وغرفتين بينهم حمام وصاله الفيلا تشطيب ممتاز السعر ( 4.400.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046548
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