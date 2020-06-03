للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تحت التشطيب 8 غرف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تحت التشطيب مساحة الارض ( 150 ×75 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الارضي مجلس رجال وصاله طعام ومجلس نساء وصاله عائليه وغرفة ماستر ومطبخ والدور الاول غرفة نوم رئيسية واسعه مع حمام وغرفة ملابس واربع غرف نوم ماستر مع غرف ملابس وصاله عائلية والروف غرفتين ماستر وصاله وحمام يخدم الصاله مساحات الغرف واسعه مساحة البناء لاتقل ( ٧٣٨ م ) الفيلا معمولها حجر من الخارج التكييف سبيلت يونت السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/6/2020
رقم الإعلان: 2060157
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