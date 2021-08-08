للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة بجنب مسجد تشطيب سوبر ديلوكس مساحة الارض ( 80×150 قدم ) الفيلا تتكون الطابق الأرضي : مجلس و صاله و غرفة طعام و مطبخ و مخزن و غرفة خدامه و ممر الطابق الأول : ٤ غرف + غرفة العاب + صاله الطابق الثالث : غرفتين + مطبخ مجموع عدد الغرف ٨ غرف (مع غرفة الألعاب و الخادمه) الفيلا عمرها ( 4 سنوات ) التكييف سبيلت السعر ( 4.900.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864