(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة بجنب مسجد تشطيب سوبر ديلوكس مساحة الارض ( 80×150 قدم ) الفيلا تتكون الطابق الأرضي : مجلس و صاله و غرفة طعام و مطبخ و مخزن و غرفة خدامه و ممر الطابق الأول : ٤ غرف + غرفة العاب + صاله الطابق الثالث : غرفتين + مطبخ مجموع عدد الغرف ٨ غرف (مع غرفة الألعاب و الخادمه) الفيلا عمرها ( 4 سنوات ) التكييف سبيلت السعر ( 4.900.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101995
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