للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) مساحة الارض ( 11350 قدم ) الفيلا تتكون دورين وغرفة سائق اول ساكن الدور الارضي مجلس وصاله واسعه ومجلس نساء ومطبخ الدور الأول خمس غرف ماستر وبلكونه الفيلا اول ساكن معمولها حجر من الخارج السعر ( 4.000.000 درهم ) قابل للتفاوض من الجادين بالمعقول للتواصل بوحمدان 0557511102