للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا ) مساحة الارض ( 115600 قدم ) زاوية وشارعين الفيلا تتكون من دورين الدور الارضي مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة وغرفة غسيل الدور الاول خمس غرف ماستر مساحتهم واسعه وصاله واسعه ومطبخ تحضيري الفيلا معمولها حجر من الخارج الفيلا يديدة اول ساكن السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077654
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