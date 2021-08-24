للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض تشطيب سوبر حجر خارجي بالكامل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا) تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا تتكون من دور ارضي مصرح دورين وروف مواصفات الفيلا تتكون من خمس غرف نوم ومجلس وصاله طعام وملحق خارجي مطبخ رئيسي وغرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن وغرفة سائق الفيلا معمولها حجر خارجي بالكامل السعر ( 4.000.000 درهم) للتواصل :-بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جنوب الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103413
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