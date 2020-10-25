للبيع فيلا سكنية منطقة الرحبه تشطيب ممتاز مساحة الارض ( 12000 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الارضي مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن الدور الأول اربع غرف نوم ماستر وصاله وخزائن ملابس الروف غرفتين بينهم حمام وصاله وغرفة ماستر مع خزائن للملابس الفيلا جديدة اول ساكن السعر ( 4.400.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864