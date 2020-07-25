(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة البطين داخل ابوظبي مساحة الارض( 110 ×80 قدم ) مواصفات الفيلا حديقه ٤٠٠ مترحجر من الخارج عدد ٢ مجلس عدد ٦ غرف نوم ماستر مكتب عدد ١مطبخ عدد ١ مواصفات الفيلا عاليه الديكور مستوى فخم رخام إيطالي خشب ايبوني نظام صوت نظام كيمرات مراقبه المكيفات ميتسوبيشي الفيلا مرتبه وموقع مميز السعر ( 7.000.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- البطين
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063792
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