للبيع فيلا سكنية فشخبوط زاوية وشارعين8 غرف تشطيب ممتاز

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية وشارعين مساحة الارض ( 150 ×150 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف مواصفاتها مجالس وصالات ومطابخ وعدد ثمان غرف نوم وحوش كبير الفيلا عمرها ( 4 سنوات ) السعر ( 5.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052087
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