(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية داخل ابوظبي منطقة البطين حدائق البطين الفيلا تتكون من اربع غرف ومجلس وصاله وغرفة خادمة ومطبخ الفيلا موجرة ( 180.000 درهم سنوي ) السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- البطين
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050073
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