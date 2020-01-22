للبيع فيلا سكنية داخل ابوظبي منطقة البطين حدائق البطين

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صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية داخل ابوظبي منطقة البطين حدائق البطين - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع فيلا سكنية داخل ابوظبي منطقة البطين حدائق البطين الفيلا تتكون من اربع غرف ومجلس وصاله وغرفة خادمة ومطبخ الفيلا موجرة ( 180.000 درهم سنوي ) السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - البطين
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050073
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