(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية جنوب الشامخه ( مدينة الرياض ) مساحة 120*100قدم واجهة حجر الفيلا مكونه : الدور الارضي : مجلسين وصاله + مطبخ + غرفة غسيل + غرفة ماستر الدور الاول : 5 غرف ماستر + صالة للاستفسار ج / 0508222256
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكسبو الامارات العقاريه
|التليفون:
|00971508222256
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|العنوان:
|ابوظبي - جنوب الشامخه- الامارات العربيه المتحده - ابوظبي - جنوب الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101944
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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