للبيع فيلا سكنية ( جنوب الشامخة ) اول ساكن معمولها حجر من الخارج

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) مساحة الارض ( 11350 قدم ) الفيلا تتكون دورين وغرفة سائق اول ساكن الدور الارضي مجلس وصاله واسعه ومجلس نساء ومطبخ الدور الأول خمس غرف ماستر وبلكونه الفيلا اول ساكن معمولها حجر من الخارج السعر ( 3.700.000 درهم ) قابل للتفاوض من الجادين بالمعقول للتواصل للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059765
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل