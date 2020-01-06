(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية ثمان غرف نوم ومجالس منطقة شخبوط مساحة الارض( 82×150 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف طراز معماري حديث الدور الارضي مجلس رجال ومجلس نساء وغرفة ماستر وصاله ومطبخ وغرفة خادمة وغرفة سائق الدور الاول خمس غرف ماستر وصاله وغرف ملابس والروف غرفتين ماستر وصاله وغرف ملابس تشطيب ممتاز الفيلا جديدة وموقعها قريب من مطار ابوظبي وجامعه زايد السعر ( 4.750.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047871
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1 درهم
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