للبيع فيلا سكنية ثمان غرف نوم ومجالس منطقة شخبوط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية ثمان غرف نوم ومجالس منطقة شخبوط مساحة الارض( 82×150 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف طراز معماري حديث الدور الارضي مجلس رجال ومجلس نساء وغرفة ماستر وصاله ومطبخ وغرفة خادمة وغرفة سائق الدور الاول خمس غرف ماستر وصاله وغرف ملابس والروف غرفتين ماستر وصاله وغرف ملابس تشطيب ممتاز الفيلا جديدة وموقعها قريب من مطار ابوظبي وجامعه زايد السعر ( 4.750.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047871
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