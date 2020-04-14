للبيع فيلا سكنية ثمان غرف نوم منطقة شخبوط تشطيب ممتاز الفيلا جديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية ثمان غرف نوم منطقة شخبوط تشطيب ممتاز الفيلا جديدة مساحة الارض( 82×150 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف طراز معماري حديث الدور الارضي مجلس رجال ومجلس نساء وغرفة ماستر وصاله ومطبخ وغرفة خادمة وغرفة سائق الدور الاول خمس غرف ماستر وصاله وغرف ملابس والروف غرفتين ماستر وصاله وغرف ملابس تشطيب ممتاز الفيلا جديدة معمولها حجر من الخارج وموقعها قريب من مطار ابوظبي وجامعه زايد السعر ( 4.750.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/4/2020
رقم الإعلان: 2057867
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