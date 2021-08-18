(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية ثمان غرف نوم منطقة الشامخة مساحة الارض ( 150*150) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الارضي مجلس رجال وصاله طعام ومجلس نساءوصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ رئيسي الدور الاول خمس غرف ماستر مساحتهم واسعه وصاله واسعه ومطبخ تحضيري الروف غرفتين وصاله الفيلا معمولها حجر من الخارج الفيلا تحت التشطيب السعر ( 6.200.00 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|ابوظبي- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103291
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