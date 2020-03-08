للبيع فيلا سكنية تشطيب سوبر ديلوكس منطقة شخبوط

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية تشطيب سوبر ديلوكس منطقة شخبوط مساحة الارض ( 100×200 ) تتكون من سبع غرف ماستر وغرفة جلوس ومجلس نسائي وغرفة طعام وملاحق خلفية مطبخ وغرفة غسيل وغرفة خادمة وستور ومجلس رجالي خارجي مع غرفة طعام وغرفة حارس الفلا كلها رخام وحمامات وجدران ومغاسل رخام بالكامل السعر ( 6.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل اليازيه:-0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055373
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا على شارعين مكونة من : طابق أرضي : غرف.
القسم: 

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: للايجار فيلا جديده اول ساكن منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) سبع غرف نوم - في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا جديده اول ساكن منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) سبع غرف نوم

(للإيجار)

- في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) سبع غرف نوم الفيلا تتكون من دورين وملحق ويوجد بها .
القسم: 

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس .
القسم: 

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين فخم في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين فخم في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين فخم في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم كبيرة -.
القسم: 

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 12 غرفة + 3 ملاحق في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 12 غرفة + 3 ملاحق في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 12 غرفة + 3 ملاحق في مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 4 غرف نوم - مجلس -.
القسم: 

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا في حدائق المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا في حدائق المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا في حدائق المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلية .
القسم: 

اتصل

7/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف سوبر ديلوكس في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف سوبر ديلوكس في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف سوبر ديلوكس في مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا سوبر ديلوكس مكونة من : 9 غرف نوم - 3 صالا.
القسم: 

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل مميز في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل مميز في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل مميز في مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع الفخم مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من : غرفت.
القسم: 

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا VIP + جيم في معسكرآل نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا VIP + جيم في معسكرآل نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا VIP + جيم في معسكرآل نهيان أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - جناح (غرفة نوم - ص.
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف على زاوية فى المقطع أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف على زاوية فى المقطع أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف على زاوية فى المقطع أبوظبي فيلا فخمة تقع على زاوية و شارعين الفيلا مكونة من : 9 غر.
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في الشامخة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس.
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف ماستر في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر في مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة الفيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف + ملاحق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف + ملاحق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف + ملاحق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 10 غرف نوم - صالة - مج.
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف في حدائق القرم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف في حدائق القرم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف في حدائق القرم أبوظبي فيلا فى موقع مميز جدا ومكونة من: طابق أرضي : مجلس- غرفة طعام.
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين رائع في شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين رائع في شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين رائع في شارع المرور أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالتين - مجلس.
القسم: 

اتصل

3/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager