(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية تشطيب سوبر ديلوكس منطقة شخبوط مساحة الارض ( 100×200 ) تتكون من سبع غرف ماستر وغرفة جلوس ومجلس نسائي وغرفة طعام وملاحق خلفية مطبخ وغرفة غسيل وغرفة خادمة وستور ومجلس رجالي خارجي مع غرفة طعام وغرفة حارس الفلا كلها رخام وحمامات وجدران ومغاسل رخام بالكامل السعر ( 6.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل اليازيه:-0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055373
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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