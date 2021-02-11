للبيع فيلا سكنية تحت التشطيب الشامخة موقع مميز8غرف ماستر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة موقع مميز مساحة الارض ( 150×100 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الارضي مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة ماستر الدور الاول اربع غرف نوم ماستر وصاله واسعه وخزائن ملابس الروف غرفتين ماستر وصاله الفيلا تحت التسطيب السعر ( 5.700.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083904
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