للبيع فيلا سكنية تحت التشطيب الشامخة موقع مميز8غرف ماستر

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة موقع مميز مساحة الارض ( 150×100 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الارضي مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفة ماستر ومطبخ ومخزن وغرفة خادمة ماستر الدور الاول اربع غرف نوم ماستر وصاله واسعه وخزائن ملابس الروف غرفتين ماستر وصاله الفيلا تحت التسطيب السعر ( 5.700.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083904
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