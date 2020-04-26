(للبيع)
|للبيع فيلا ست غرف منطقة شخبوط بسعر مميز مساحة الارض( 75 ×150 قدم ) الفيلا تتكون من مجلسين وصالات وحوش واسع ومطبخ وغرفة خادمة وست غرف نوم واسعه الفيلا اول ساكن السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه:-0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058441
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