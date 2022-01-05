(للبيع)
|للبيع.فيلا راقية 7 غرف ماستر | اول ساكن | الشوامخ أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - صالة - غرفة طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - غرفة سائق - ملحق خارجي - 9 حمامات تسليم الفيلا بعد شهرين كود رقم : VH 981564 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|أبوظبي
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117929
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