للبيع.فيلا راقية 7 غرف ماستر | اول ساكن | الشوامخ أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - صالة - غرفة طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - غرفة سائق - ملحق خارجي - 9 حمامات تسليم الفيلا بعد شهرين كود رقم : VH 981564 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).