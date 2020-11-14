للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | منطقة المشرف | أبوظبي طابق أرضي : 3 غرف نوم - صالة كبيرة- مجلس كبير- مطبخ مع خزنات- 3 حمامات واسعة- موقف لسيارتين مغطاة طابق أول : 4 غرف نوم - صالة كبيرة - مكتب فخم - مطبخ تحضيري - 3 حمامات كبيرة الرووف : غرفتين نوم - صالة كبيرة - حمامين مساحة الأرض : 3,998 قدم مربع كود رقم : VI 111596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد/ سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733