للبيع.فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي

للبيع.فيلا| 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نو م- غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة عائلة مطبخين - 2 مخزن - غرفة حارس - جيم - غرفة بخار - ساونا - 6 حمامات طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 5 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة مساحة الأرض : 17,062 قدم مربع كود رقم : VI 112312 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042