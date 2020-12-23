للبيع.فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي

(للبيع)
|للبيع.فيلا| 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نو م- غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة عائلة مطبخين - 2 مخزن - غرفة حارس - جيم - غرفة بخار - ساونا - 6 حمامات طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 5 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة مساحة الأرض : 17,062 قدم مربع كود رقم : VI 112312 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077238
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