للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة عائلة مطبخين - 2 مخزن - غرفة حارس - جيم - غرفة بخار- ساونا - 6 حمامات طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 5 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة مساحة الأرض : 17,062 قدم مربع كود رقم : VI 112312 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074069
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