(للبيع)
|للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة عائلة مطبخين - 2 مخزن - غرفة حارس - جيم - غرفة بخار- ساونا - 6 حمامات طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 5 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة مساحة الأرض : 17,062 قدم مربع كود رقم : VI 112312 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074069
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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